Il Made in Italy in formato francobollo: alla Luiss allestita mostra di filatelia di Poste Italiane





(Teleborsa) - Un viaggio filatelico tra alcuni dei francobolli che hanno fatto la storia del Paese. Prende il via a Roma la mostra dedicata ai francobolli del, allestita dain collaborazione con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e laLa mostra dal titolo “Il Made in Italy in formato”, che ha ricevuto il patrocinio del, sarà aperta anche al pubblico nei prossimi due fine settimana, sabato e domenica 18-19 e 25-26 aprile, ed è stata allestita nel Chiostro dell’ateneo presso la sede in viale Romania. L’esibizione si sviluppa in un percorso di forte impatto: ognuno dei sedici pannelli espositivi presenta un ingrandimento dell’emissione filatelica dedicata a un’azienda, quale riconoscimento del valore e del contributo offerto al sistema economico e culturale nazionale ed è accompagnato da un oggetto iconico e rappresentativo dell’azienda stessa; attraverso poi l’utilizzo di un QR code sarà possibile accedere a un contributo digitale relativo a ciascun francobollo.“Prima di tutto dobbiamo guardarci indietro e vedere che la Luiss nasce dal sistema imprenditoriale italiano, per cui è giusto che il Made in Italy si sia celebrato in questa occasione, attraverso un francobollo in questa sede. - ha sottolineato, Presidente Luiss - Ed è giusto che attraverso questa celebrazione i nostri studenti si rendano conto di che cos'è veramente il Made in Italy, che si stratifica sull'industria italiana fino dai tempi del Medioevo fino alla creazione delle grandi imprese del Novecento”.Il francobollo rappresenta da sempre una narrazione istituzionale e storica delle eccellenze italiane: un oggetto piccolo ma ad alta diffusione simbolica e con questa esposizione si vuole raccontare il Made in Italy attraverso alcune delle aziende italiane più rappresentative, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la creatività, l’ingegno e l’identità produttiva italiana; promuovere le eccellenze manifatturiere, artigianali e culturali del Paese, e sensibilizzare le nuove generazioni sulle professioni ad esse legate.“La collaborazione nasce da un incontro che abbiamo avuto con la Luiss e insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, - ha spiegato, Responsabile Poste Italiane - Filatelia - abbiamo pensato di ripercorrere tutti i francobolli emessi negli ultimi anni tramite una mostra che affiancasse al francobollo legato ad un’azienda in rappresentanza del Made in Italy, abbiamo pensato di affiancarci anche il prodotto fisico di quell’azienda. Tutto questo per tramandare ai giovani e in particolare qui all'interno dell’Università ce ne sono tanti, l’idea del francobollo e il potere che ha di narrare la storia del nostro Paese”.Per l’occasione sono stati realizzati anche una cartolina dedicata e un annullo speciale che saranno disponibili per tutti i visitatori della mostra. Protagonisti della mostra: Amerigo Vespucci, Bialetti, Borghi più belli d’Italia, Bronzi di Riace, Confindustria, Costituzione e diritto di voto alle donne, Ducati, Ferrero, Frecce Tricolori, Gucci, Il Sole 24 Ore, Lavazza, Luiss, Martini, Milano Cortina – Giochi Olimpici, Moto Guzzi, Pineider, Pino Daniele, Poste Italiane, Thun e Trenitalia.