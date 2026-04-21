Londra: balza in avanti Centrica

(Teleborsa) - Bene il fornitore di elettricità e gas , con un rialzo dell'1,86%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Centrica , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Centrica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,063 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,091. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,044.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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