Londra: scambi al rialzo per British Land

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari , con una variazione percentuale del 2,17%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di British Land subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Le implicazioni di medio periodo di British Land confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,269 sterline con primo supporto visto a 4,177. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,117.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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