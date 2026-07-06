Londra: scambi negativi per Associated British Foods
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di prodotti alimentari e da forno, che mostra un decremento del 2,04%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Associated British Foods rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Osservando il grafico di breve periodo di Associated British Foods, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 19,49 sterline e supporto a 19,01. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 19,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```