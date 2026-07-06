Londra: scambi negativi per Associated British Foods

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di prodotti alimentari e da forno , che mostra un decremento del 2,04%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Associated British Foods rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Osservando il grafico di breve periodo di Associated British Foods , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 19,49 sterline e supporto a 19,01. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 19,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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