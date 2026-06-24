Londra: in forte denaro British Land
(Teleborsa) - Brilla la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari, che passa di mano con un aumento del 3,88%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di British Land. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, British Land evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,225 sterline. Primo supporto a 4,077. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,981.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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