New York: andamento rialzista per Salesforce
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che lievita del 2,47%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Salesforce mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,44%, rispetto a +3,22% dell'indice americano).
Lo scenario di medio periodo di Salesforce ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 193,2 USD. Supporto a 186,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 200.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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