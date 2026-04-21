New York: andamento sostenuto per Seagate Technology

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda americana attiva nel settore storage , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,16%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 564,2 USD e primo supporto individuato a 542,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 585,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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