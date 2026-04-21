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New York: andamento sostenuto per Seagate Technology

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Seagate Technology
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda americana attiva nel settore storage, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,16%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Seagate Technology rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 564,2 USD e primo supporto individuato a 542,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 585,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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