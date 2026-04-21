New York: in calo Boeing

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso dell'aereonautica , che mostra un decremento dell'1,97%.



La tendenza ad una settimana di Boeing è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve del gigante aerospaziale statunitense è in rafforzamento con area di resistenza vista a 224,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 218,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 230,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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