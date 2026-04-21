Milano 17:35
47.903 -0,63%
Nasdaq 20:31
26.534 -0,21%
Dow Jones 20:31
49.215 -0,46%
Londra 17:35
10.498 -1,05%
Francoforte 17:35
24.271 -0,60%

New York: in calo Boeing

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti, Industria
New York: in calo Boeing
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso dell'aereonautica, che mostra un decremento dell'1,97%.

La tendenza ad una settimana di Boeing è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve del gigante aerospaziale statunitense è in rafforzamento con area di resistenza vista a 224,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 218,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 230,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```