New York: in calo Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che tratta con una perdita del 2,09%.



L'andamento di Johnson & Johnson nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Johnson & Johnson si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 224 USD. Prima resistenza a 228,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 222,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```