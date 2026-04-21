New York: in calo Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che tratta con una perdita del 2,09%.
L'andamento di Johnson & Johnson nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario di Johnson & Johnson si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 224 USD. Prima resistenza a 228,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 222,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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