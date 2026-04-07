New York: movimento negativo per Honeywell International
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di apparecchiature industriali, che presenta una flessione del 2,42%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Honeywell International, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di Honeywell International si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 225,8 USD. Supporto stimato a 220,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 231,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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