New York: risultato positivo per Honeywell International
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di apparecchiature industriali, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Honeywell International, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Honeywell International si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 223,8 USD. Prima resistenza a 228,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 220,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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