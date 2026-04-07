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/ New York: rosso per Honeywell International
New York: rosso per Honeywell International
Migliori e peggiori
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In breve
07 aprile 2026 - 20.00
Pressione sul
produttore di apparecchiature industriali
, che tratta con una perdita del 2,42%.
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