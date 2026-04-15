New York: scambi al rialzo per Microsoft
(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso informatico americano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,56%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Microsoft mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,29%, rispetto a +3,89% dell'indice americano).
L'esame di breve periodo della società informatica di Redmond classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 405,8 USD e primo supporto individuato a 398,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 413.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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