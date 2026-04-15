New York: scambi al rialzo per Microsoft

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso informatico americano , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,56%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Microsoft mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,29%, rispetto a +3,89% dell' indice americano ).





L'esame di breve periodo della società informatica di Redmond classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 405,8 USD e primo supporto individuato a 398,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 413.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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