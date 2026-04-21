Milano 17:35
47.903 -0,63%
Nasdaq 20:32
26.544 -0,17%
Dow Jones 20:32
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
24.271 -0,60%

Perde EchoStar sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde EchoStar sul mercato di New York
A picco il fornitore di servizi satellitari e soluzioni di comunicazione a clienti governativi e aziendali, che presenta un pessimo -7,78%.
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