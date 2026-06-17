New York: brusca correzione per EchoStar
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di servizi satellitari e soluzioni di comunicazione a clienti governativi e aziendali, che soffre con un calo del 7,72%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di EchoStar, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di EchoStar resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 120,3 USD. Supporto visto a quota 106,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 133,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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