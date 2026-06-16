New York: EchoStar sale verso 124,6 USD

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di servizi satellitari e soluzioni di comunicazione a clienti governativi e aziendali , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,95%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che EchoStar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,06%, rispetto a +2,08% dell' indice del basket statunitense ).





Il quadro tecnico di EchoStar suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 118,8 Dollari USA con tetto rappresentato dall'area 124,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 115,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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