Piazza Affari: calo per Cembre

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che tratta con una perdita dell'1,87%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di medio periodo di Cembre ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 63,8 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 65, mentre il primo supporto è stimato a 62,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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