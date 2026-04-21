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Piazza Affari: scambi in forte rialzo per BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per BFF Bank
Grande giornata per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,05%.
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