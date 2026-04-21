Seul su nuovi massimi storici, misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - L'indice sudcoreano Kospi ha raggiunto il massimo storico oggi, mentre il resto dei mercati azionari asiatici hanno mostrato andamenti contrastanti, tra le speranze di una risoluzione del conflitto in Medio Oriente. Gli investitori sono stati rincuorati dalle notizie secondo cui l'Iran avrebbe preso in considerazione la possibilità di partecipare ai colloqui di pace con gli Stati Uniti in Pakistan, anche se il cessate il fuoco e la retorica tra Teheran e Washington rimangono un ostacolo.



A Tokyo , il Nikkei 225 sale dello 0,93%, mentre l'indice di Shenzhen guadagna lo 0,30%. In moderato rialzo Hong Kong (+0,41%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione di Seul (+2,44%). In rialzo Mumbai (+0,88%); consolida i livelli della vigilia Sydney (-0,02%).



Appiattita la performance dell' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto +0,01%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,12%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato -0,05%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,4%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,76%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Mercoledì 22/04/2026

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso 1.100 Mld ¥; preced. 57,3 Mld ¥)



Giovedì 23/04/2026

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 51,6 punti)



Venerdì 24/04/2026

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,3%).

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