Borsa Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana positiva per la borsa di Tokyo così come si muovono al rialzo le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.



La cautela tra gli investitori è tuttavia d'obbligo per il recente esacerbarsi delle tensioni tra Tehran e Washington sul transito delle navi nello Stretto di Hormuz e il sequestro da parte degli Stati Uniti di una nave iraniana. Situazione che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio Brent oltre i 95 dollari al barile.



L'indice giapponese Nikkei 225 mette a segno un +0,64%; sulla stessa linea, lieve aumento per Shenzhen, che scambia con lo 0,60%.



Sale Hong Kong (+0,83%); con analoga direzione, in frazionale progresso Seul (+0,47%).



Pressoché invariato Mumbai (-0,08%); come pure, sui livelli della vigilia Sydney (-0,04%).



La giornata del 19 aprile si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo +0,19%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato +0,07%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,4%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,76%.

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