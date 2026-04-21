UK, sussidi disoccupazione marzo sotto le attese a +24.700 unità

(Teleborsa) - Crescono più delle attese i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count) nel Regno Unito: a marzo 2026 sono risultati in salita di 26.800 unità, dopo aver riportato una crescita di 17.100 unità a gennaio (rivisto da un preliminare di +24.700). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 21.400 unità stimato dal consensus.



In calo il tasso di disoccupazione, che si attesta al 4,9% a gennaio, in discesa rispetto a febbraio e a quanto atteso dagli analisti (5,2%).



Nei tre mesi a gennaio, l'occupazione ha fatto segnare un aumento di 25 mila unità, contro la salita di 84 mila unità del mese precedente.



Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato, a gennaio, un incremento del 3,6% escludendo i bonus dal +3,8% del mese precedente, più alto di quanto indicato dagli analisti (+3,5%), mentre includendo la componente bonus si registra un +3,8%, dal +4,1% del mese precedente, sopra al 3,6 atteso dagli analisti.



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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