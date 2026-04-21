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Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in marzo

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Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in marzo
Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in marzo pari a 26,8K unità, in aumento rispetto al precedente 17,1K unità (la previsione era 21,4K unità).
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