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Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in marzo
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21 aprile 2026 - 08.25
Regno Unito,
Richieste sussidi disoccupazione in marzo pari a 26,8K unità
, in aumento rispetto al precedente 17,1K unità (la previsione era 21,4K unità).
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