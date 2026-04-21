UnitedHealth, corre nel premarket dopo trimestrale oltre il consensus

Alza la guidance sull'utile per azione 2026

(Teleborsa) - Viaggiano sostenute le azioni del colosso sanitario UnitedHealth beneficiando di un primo trimestre in crescita e previsioni di utile per l'intero anno 2026 riviste al rialzo.



Nel primo trimestre del 2026, i ricavi, pari a 111,7 miliardi di dollari, sono cresciuti del 2% rispetto all'anno precedente, risultando superiori anche alle stime degli analisti che si sono fermate a 109,7 miliardi. L'utile per azione rettificato si è attestato a 7,23 dollari, a fronte dei 6,8 dollari attesi e dopo i 7,2 dollari dell'esercizio precedente.



L'utile operativo è stato pari a 9,0 miliardi. Il margine netto è stato del 5,6%, rispetto al 5,7% dello stesso trimestre dell'anno precedente. I flussi di cassa operativi sono stati pari a 8,9 miliardi di dollari, ovvero 1,4 volte l'utile netto, e il rapporto debito/capitale al 31 marzo 2026 era del 42,9%.



Nel corso del trimestre, la società ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Alegeus Technologies, una piattaforma tecnologica per il settore sanitario che fornisce servizi di amministrazione dei benefici per i conti sanitari gestiti direttamente dai consumatori, a testimonianza dell'impegno dell'azienda a promuovere soluzioni più flessibili e incentrate sul consumatore. L'acquisizione è soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione e si prevede che si concluda nella seconda metà del 2026, senza impattare sugli utili fino al 2026. UnitedHealth Group ha inoltre completato la vendita dell'attività di Optum nel Regno Unito, con 400 milioni di dollari di proventi netti destinati alla United Health Foundation, e ha stipulato un accordo per il riacquisto di almeno 2 miliardi di dollari di azioni ordinarie, che prevede di completare entro la fine del secondo trimestre del 2026.



Guardando al futuro, UnitedHealth ha dichiarato di aspettarsi utili rettificati per l’intero anno 2026 di almeno 18,25 dollari per azione.

















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