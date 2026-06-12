SpaceX corre all'esordio con un balzo di oltre il 22%, patrimonio Musk supera i 1.000 mld di dollari

(Teleborsa) - Corre il titolo SpaceX
che registra un balzo di oltre il 22%
a 165,32 dollari
, dopo non essere riuscito a fare prezzo nelle prime fasi del suo esordio odierno sul Nasdaq, in quella che è la maggior IPO di sempre
.Nuovo record anche per Elon Musk
che diventa la prima persona al mondo con un patrimonio che supera i 1.000 miliardi di dollari e che ha dichiarato: "Ho continuato a dare tutto me stesso, ma davo a SpaceX meno del 10% di probabilità di riuscita
. A dire il vero, lo dicevo apertamente: 'Guardate, probabilmente falliremo, ma ci proveremo comunque
; perché se non lo facciamo noi, se non c'è una nuova azienda che entra nel settore spaziale, non diventeremo mai una civiltà veramente proiettata nello spazio'".
"SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e, in definitiva, oltre
", ha aggiunto Musk.(Foto: SpaceX su Unsplash)