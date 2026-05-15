USA, ad aprile cresce oltre le attese la produzione industriale e manifatturiera

(Teleborsa) - Torna a crescere la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di aprile. Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,7% su base mensile, contro la crescita dello 0,3% indicata dal consensus, dopo il -0,3% del mese precedente (rivisto da un preliminare -0,5%).



Su base annua si registra una salita dello 1,35%, dopo il +0,76% del mese precedente (rivisto da un preliminare +0,74%).



La produzione manifatturiera registra un aumento dello 0,6% su mese, rispetto al +0,2% del consensus e si confronta con il +0,1% di marzo (dato rivisto da un preliminare -0,1%).



Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali si è attestata al 76,1%, inferiore al 75,7% del mese precedente ma superiore al 75,8% delle stime degli analisti.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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