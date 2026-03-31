Milano 9:33
43.857 +0,08%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:33
10.173 +0,44%
22.593 +0,13%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un timido +0,06%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8008. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,796. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8056.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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