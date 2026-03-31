Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un timido +0,06%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8008. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,796. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8056.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)