Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 21/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile
Giornata poco mossa per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 21 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.
L'esame di breve periodo del Dow Jones 30 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.576,6 e primo supporto individuato a 48.592,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50.560,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)