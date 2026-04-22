Milano 11:14
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 21/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 21/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile

Giornata poco mossa per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 21 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.

L'esame di breve periodo del Dow Jones 30 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.576,6 e primo supporto individuato a 48.592,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50.560,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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