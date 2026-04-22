Milano 11:14
47.882 -0,05%
Nasdaq 21-apr
26.479 0,00%
Dow Jones 21-apr
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Londra 11:14
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24.299 +0,11%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 21/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 21/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 187,403, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 186,673. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 188,133.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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