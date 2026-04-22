Asia incerta nonostante sviluppi Iran. Tokyo su nuovi record

(Teleborsa) - Le borse asiatiche evidenziano un andamento incerto questa mattina, a dispetto delle buone notizie in arrivo dal Medioriente. Il Presidente Trump ha deciso di estendere ancora la tregua con l'Iran, in attesa che si concluda l'accordo, dopo aver temporaneamente bloccato il viaggio a Islamabad del Vice Presidente J.D. Vance.



Chiusura su nuovi record storici per la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 che si attesta a 59.563 punti (+0,37%), mentre Shenzhen mostra una performance più positiva, con un aumento dello 0,83% rispetto alla chiusura della sessione precedente.



In discesa Hong Kong (-1,27%); poco sopra la parità Seul (+0,3%).



Leggermente negativa Mumbai (-0,69%); sulla stessa tendenza Sydney (-0,98%).



Sostanzialmente appiattito sui valori precedenti l'andamento dell' euro contro la valuta nipponica , che sta segnando un moderato -0,04%. Variazione trascurabile per l' euro nei confronti della divisa cinese , con un timido -0,01%. Andamento piatto per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra una variazione percentuale pari a +0,09%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,4%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,76%.

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