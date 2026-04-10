Targhe monopattini, il MIT chiarisce: sistema pronto e richiedenti in regola entro i tempi

(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rassicura: il sistema è già stato predisposto per garantire a tutti i cittadini che abbiano fatto richiesta del nuovo contrassegno di essere in regola entro il 16 maggio, data di entrata in vigore dell’obbligo.



Eventuali disallineamenti nelle prenotazioni, usati in maniera pretestuosa, sono legati esclusivamente alla fase iniziale di avvio dei nuovi processi e non riflettono la reale capacità operativa degli uffici. Sono infatti già stati prodotti e consegnati alle 103 motorizzazioni, nei tempi previsti, oltre 200.000 contrassegni.



Il MIT è già al lavoro per comunicare nei prossimi giorni nuove modalità di prenotazione - così da assicurare tempi coerenti con le esigenze dell’utenza - e rivendica l’impianto costruito finora: i contrassegni hanno costi contenuti e ridotti tempi di lavorazione delle pratiche.

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