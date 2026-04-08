FMI pronto a tagliare stime di crescita mondiale

Le nuove stime saranno annunciate la prossima settimana

(Teleborsa) - Il Fondo Monetario Internazionale è in procinto di rivedere al ribasso le stime di crescita mondiale, in considerazione della guerra in Medioriente. E' quanto confermato dal direttore del FMI Kristalina Georgieva in una intervista a Bloomberg., anticipando quanto sarà annunciato la prossima settimana, in occasione del "meeting di primavera" del FMI e della Banca Mondiale a Washington.



Georgieva ha spiegato che, prima dello scoppio della guerra in Iran, l'FMI era "sulla buona strada per rivedere al rialzo le proiezioni di crescita per il 2026", ma "visto l'impatto della guerra, le rivedremo al ribasso". Secondo la numero uno dell'Istituzione di Washington, l'economia globale è in pericolo e impreparata a gestire gli shock.



Georgieva ha affermato, in particolre, che l'economia mondiale è meno preparata a rispondere a una grave recessione economica rispetto al periodo pre-pandemico ed ha sottolineato che le crescenti tensioni tra le grandi potenze hanno reso più difficile la cooperazione internazionale in caso di emergenza e che le emergenze sono sempre più ricorrenti.



La direttrice ha parlato dello shock indotto dalla fiammata del greggio, parlando di uno "shock negativo dell'offerta" ed ha ribadito che "prestare attenzione all'inflazione dovrebbe essere una priorità".



Infine, Georgieva ha avvertito che, colpendo anche i fertilizzanti, la guerra rischia di aggravare anche l'insicurezza alimentare e che quasi 45 milioni di persone in più rischiano di trovarsi in una situazione di "grave insicurezza", se il conflitto si prolungherà sino a metà di quest'anno ed i prezzi del petrolio dovessero rimanere sopra i 100 dollari.



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