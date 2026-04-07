FMI, Georgieva: "Tutte le strade portano a prezzi più alti e a una crescita più lenta"

(Teleborsa) - Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, ha avvertito che un'inflazione più elevata e una crescita più debole sono inevitabili per l'economia globale a causa della guerra con l'Iran.



"Tutte le strade ora portano a prezzi più alti e a una crescita più lenta", ha dichiarato a Reuters in un'intervista lunedì Georgieva.



Prima della guerra, il FMI prevedeva un leggero rialzo delle sue previsioni di crescita globale, pari al 3,3% nel 2026 e al 3,2% nel 2027, secondo Georgieva. Ora l'istituzione si prepara a rivedere al ribasso le sue previsioni.



L'attacco di Stati Uniti e Israele sferrato sei settimane fa all'Iran ha innescato un shock nell'approvvigionamento energetico, poiché la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz, un corridoio marittimo vitale, ha paralizzato il traffico nel Golfo.



Secondo il FMI, l'offerta globale di petrolio si è ridotta del 13%, mentre altre catene di approvvigionamento critiche hanno subito gravi danni. Georgieva ha avvertito che i paesi più poveri, privi di riserve sufficienti, saranno i più colpiti.



"Viviamo in un mondo caratterizzato da una forte incertezza", ha aggiunto, citando tensioni geopolitiche, progressi tecnologici, shock climatici e cambiamenti demografici. "Tutto ciò significa che, una volta superato questo shock, dovremo rimanere vigili per il prossimo".

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