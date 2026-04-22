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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, 0%
Il CAC40 esordisce a 8.235,47 punti
In breve
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Finanza
22 aprile 2026 - 09.03
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,00%, dopo aver aperto a 8.235,47 punti.
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