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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, 0%

Il CAC40 esordisce a 8.235,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, 0%
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,00%, dopo aver aperto a 8.235,47 punti.
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