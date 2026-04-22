Milano
11:17
47.893
-0,02%
Nasdaq
21-apr
26.479
0,00%
Dow Jones
21-apr
49.149
-0,59%
Londra
11:17
10.502
+0,03%
Francoforte
11:17
24.315
+0,18%
Mercoledì 22 Aprile 2026, ore 11.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,13%
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,13%
L'Indice Hang Seng termina a 26.188,03 punti
In breve
,
Finanza
22 aprile 2026 - 10.25
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,13% e chiude a 26.188,03 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,78%
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,93%
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,41%
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,90%
Altre notizie
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,95%
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,27%
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,37%
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,86%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,46%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,35%
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto