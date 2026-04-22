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Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,73%

Il Nasdaq-100 chiude a 26.937,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,73%
Ottima performance per l'indice tecnologico di Wall Street (+1,73%), che archivia la giornata a 26.937,28 punti.
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