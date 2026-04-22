Milano 21-apr
47.903 0,00%
Nasdaq 21-apr
26.479 -0,42%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 21-apr
10.498 0,00%
Francoforte 21-apr
24.271 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,32%

Hang Seng a 26.137,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,32%
Indice Hang Seng -1,32% a quota 26.137,01 all'apertura pomeridiana.
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