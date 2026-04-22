Milano 21-apr
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Nasdaq 21-apr
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Dow Jones 21-apr
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Borsa: Shanghai avanza dello 0,20% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 4.090,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai avanza dello 0,20% alle 05:48
Shanghai riporta un modesto guadagno dello 0,20%, con 4.090,36 punti alle 05:48.
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