Milano 10:45
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Dow Jones 11-giu
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Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,54%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.031,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,54%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,54% e chiude a 4.031,51 punti.
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