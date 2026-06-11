Milano 10:13
50.587 +1,11%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
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Londra 10:13
10.320 +0,63%
Francoforte 10:13
24.255 +0,25%

Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,70%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.987,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,70%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,70% e chiude a 3.987,01 punti.
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