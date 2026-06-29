Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
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Borsa: Shanghai avanza dello 0,24% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 4.036,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai avanza dello 0,24% alle 05:48
Shanghai riporta un modesto guadagno dello 0,24%, con 4.036,76 punti alle 05:48.
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