Brava Innovation Hub: 10 startup femminili pronte allo scale-up

(Teleborsa) - Dall’analisi vocale per diagnosticare le malattie polmonari, alla stampa 3D; dalla gestione smart dei consumi energetici alla formazione in realtà virtuale: sono solo alcuni dei 10 progetti innovativi, di altrettante imprese femminili, che saranno parte attiva delle 12 settimane di percorso di alta formazione organizzato da Brava Innovation Hub, il programma di accelerazione promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, dedicato a startup, micro e piccole imprese a leadership femminile che punta a rendere più rapido ed efficace l’ingresso sul mercato delle idee d’impresa più innovative.





Si tratta dei 10 migliori team imprenditoriali a trazione femminile in grado di unire tecnologie deep tech e impatto sociale per affrontare le sfide globali. Sono stati selezionati da Invitalia con una call nazionale alla quale hanno risposto 118 imprese da tutta Italia.





Le 10 realtà selezionate raccontano un’Italia dell’innovazione concreta, capace di unire ricerca avanzata, impatto sociale e visione di mercato. Dal medtech, all’AI, dall’energia alla blue economy: i progetti scelti mostrano come la leadership femminile stia portando sul mercato soluzioni utili, concrete e scalabili in settori strategici.





Per tre mesi le imprese scelte lavoreranno per “accelerare” il loro progetto innovativo presso la Scuola superiore di studi avanzati dell’Università la Sapienza di Roma. Il percorso di verrà realizzato da Tree S.r.l. (gruppo Opinno Italy), Fabrick S.p.A. e SheTech ETS, le società vincitrici del bando di gara indetto da Invitalia.

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