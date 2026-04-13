Hyaccelerator Day 2026: Snam accelera sull'innovazione e lancia le nuove Call4Fellows e Call4Startup

(Teleborsa) - Con l'evento "Hyaccelerator Day: Call4Startup & Call4Fellows 2026", Snam ha riunito oggi innovatori, partner industriali e istituzioni di ricerca per presentare la nuova identità di Hyaccelerator, il programma di accelerazione corporate di Snam concepito per promuovere soluzioni cleantech e connettere idee, talenti, infrastrutture e capacità industriali, pilastro del piano industriale "Towards energy integration" presentato lo scorso 5 marzo.



La nuova edizione di Hyaccelerator punta a rafforzare il ruolo di Snam come abilitatore dell'ecosistema dell'innovazione italiano ed europeo. Grazie alla collaborazione tra startup, ricercatori e operatori industriali, il programma accelera lo sviluppo di soluzioni con un forte potenziale di applicazione industriale, trasformando l'accelerazione in impatto reale.



L'edizione 2026 comprende due iniziative: Call4Fellows, novità di questa edizione dedicata a ricercatori, postdoc e scienziati pronti a far evolvere le proprie idee in soluzioni concrete e scalabili; Call4Startup, rivolta a startup e piccole e medie imprese (PMI) impegnate nello sviluppo di soluzioni cleantech capaci di imprimere cambiamenti significativi nei mercati di riferimento.



Call4Fellows



Lanciata per la prima volta il 30 marzo 2026, la Call4Fellows è il nuovo percorso dedicato a ricercatori, postdoc e dottorandi all'ultimo anno, con l'obiettivo di avvicinare la ricerca scientifica internazionale di frontiera all'applicazione industriale. L'iniziativa si concentra su tre pilastri – eccellenza, innovazione e impatto – sostenendo progetti che combinano rigore scientifico, maturità tecnologica e concreta rilevanza per l'integrazione energetica. La call si rivolge a realtà attive nei settori della Carbon Capture Utilization & Storage (CCUS), dello stoccaggio di energia di lunga durata (LDES) e dell'idrogeno. Promossa da Snam in partnership con tre tra le più importanti università italiane – Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e Università di Bologna – la Call4Fellows rafforza il ruolo di Hyaccelerator come ponte tra mondo accademico e industria, ampliando la portata del programma nel panorama della ricerca italiana ed europea. Le candidature resteranno aperte fino al 31 maggio. A seguito di una prima valutazione, cinque Fellows selezionati accederanno a una fase di esplorazione di due mesi per affinare le loro idee attraverso una mentorship dedicata. Il progetto più promettente avvierà poi un percorso di Ricerca e Sviluppo della durata di due anni, completamente finanziato, in collaborazione con Snam e con una delle università partner, accompagnando la ricerca nel passaggio da laboratorio a mercato.



Call4Startup



Lanciata il 23 marzo, la quinta edizione della Call4Startup – dal titolo "Connect, evolve, integrate" – accompagna le startup attraverso un percorso strutturato pensato per creare connessioni con l'industria, far evolvere le tecnologie tramite mentorship e competenze specialistiche, e avvicinare le soluzioni a concrete applicazioni industriali. Anche in questo caso, la call si focalizza sui temi CCUS, LDES e idrogeno. Accanto ai principali operatori di trasmissione europei (Transmission System Operators, TSO) del TSOs Innovation Club – tra cui Enagás Emprende, NaTran, Gasunie, Teréga e la piattaforma di innovazione H2UB – l'edizione 2026 è sostenuta da un ampio network di importanti partner industriali: Ansaldo Green Tech, De Nora, Edison, Eni, Fincantieri, Italgas, RINA, SIAD, Sonatrach Raffineria Italiana. Questa alleanza contribuisce a posizionare l'Italia come un trampolino dinamico per lo sviluppo di un solido hub dell'innovazione.

Le candidature resteranno aperte fino al 3 maggio. Dopo una prima valutazione, verranno selezionati cinque finalisti che accederanno al percorso di accelerazione di sei mesi. I primi due mesi – la "Discovery Phase" – permetteranno alle startup di affinare il proprio approccio tecnologico attraverso sessioni tecniche dedicate e scambi di conoscenze. Solo due dei cinque finalisti passeranno poi ai quattro mesi successivi – la "Validation Phase" – durante i quali svilupperanno uno studio di prefattibilità legato a un caso industriale reale.

Condividi

```