Commerzbank, consiglio di fabbrica verso denuncia ignoti su Ops per manipolazione mercato e frode

Il consiglio di fabbrica di Commerzbank si prepara ad avanzare una denuncia contro ignoti con l'accusa di manipolazione del mercato e frode nell'ambito dei contrasti per l'acquisizione da parte di UniCredit .



"Posso confermare che oggi si terrà una riunione straordinaria del consiglio di fabbrica centrale", ha affermato, all'Handelsblatt, il presidente del comitato Sascha Uebel.



"La riunione ha lo scopo di decidere se il consiglio di fabbrica centrale debba incaricare il proprio presidente di sporgere denuncia penale contro ignoti per sospetta manipolazione del mercato e frode ai sensi degli articoli 119 e 120 della legge tedesca sul commercio di titoli (WpHG)".



"I dipendenti sono talmente furiosi per gli eventi delle ultime settimane che, a mio avviso, presentare una denuncia penale è il passo successivo logico", ha aggiunto Uebel.



Si chiuderà il 16 giugno il primo round dell'Ops di UniCredit su Commerzbank, cui seguiranno altre due settimane supplementari di adesione, come stabilito dalla legge tedesca.



Si ricorda che pochi giorni fapersistente comportamento anomalo degli offerenti in relazione all'offerta di UniCredit. La banca tedesca ha avvertito che le comunicazioni della banca italiana continuano a non soddisfare il livello di trasparenza richiesto e non possono essere considerate prova di un sostegno indipendente da parte degli azionisti all'offerta. Si ricorda che pochi giorni fa Commerzbank ha espresso preoccupazioni in merito al. La banca tedesca ha avvertito che le comunicazioni della banca italiana continuano a non soddisfare il livello di trasparenza richiesto e non possono essere considerate prova di un sostegno indipendente da parte degli azionisti all'offerta.



"Prendiamo atto delle preoccupazioni espresse da Commerzbank, che non sono nuove e sono puramente speculative. Ma, in fin dei conti, le azioni portate in offerta sono azioni portate in offerta e i fatti rimangono quelli affermati ieri". Ma, in fin dei conti, le azioni portate in offerta sono azioni portate in offerta e i fatti rimangono quelli affermati ieri". Così fonti vicine a UniCredit hanno replicato alle nuove contestazioni espresse dalla banca tedesca sulla trasparenza dei dati forniti dall'istituto italiano circa l'andamento delle adesioni all'Ops in corso.

(Teleborsa) -