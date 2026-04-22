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Francoforte: Deutsche Telekom scende verso 27,11 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Deutsche Telekom scende verso 27,11 Euro
Ribasso scomposto per la compagnia telefonica tedesca, che esibisce una perdita secca del 4,17% sui valori precedenti.
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