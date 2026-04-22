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/ Francoforte: Deutsche Telekom scende verso 27,11 Euro
Francoforte: Deutsche Telekom scende verso 27,11 Euro
Migliori e peggiori
,
In breve
22 aprile 2026 - 13.00
Ribasso scomposto per la
compagnia telefonica tedesca
, che esibisce una perdita secca del 4,17% sui valori precedenti.
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