Francoforte: giornata depressa per TUI
(Teleborsa) - Ribasso per TUI, che presenta una flessione del 2,45%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di TUI rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di TUI sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 7,281 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 7,115. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 7,447.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```