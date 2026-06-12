Milano 10:58
51.526 +2,02%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 10:57
10.439 +1,31%
Francoforte 10:58
24.627 +1,72%

Vola a Francoforte TUI

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Francoforte TUI
Brilla TUI, che passa di mano con un aumento del 6,11%.
Condividi
```