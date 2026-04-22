Francoforte: seduta difficile per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia telefonica tedesca , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,17%.



Lo scenario su base settimanale di Deutsche Telekom rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico dell' operatore di telefonia segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 27,11 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 28,47. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 26,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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