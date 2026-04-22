Londra: giornata depressa per Melrose Industries

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che presenta una flessione del 3,46% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Melrose Industries è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 5,294 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 5,063. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 4,986 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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