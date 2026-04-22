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Londra: brusca correzione per Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brusca correzione per Melrose Industries
Scende sul mercato la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che soffre con un calo del 4,62%.
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