Londra: in calo Melrose Industries

(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che sta segnando un calo del 2,72%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Melrose Industries rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Melrose Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,594 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 5,479. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,709.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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