Londra: in calo Melrose Industries
(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che sta segnando un calo del 2,72%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Melrose Industries rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Melrose Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,594 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 5,479. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,709.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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